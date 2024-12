Timothée Chalamet posa com o "pai no cinema", o ator Matthew McConaughey

Timothée Chalamet fez uma homenagem emocionante a Matthew McConaughey, seu colega de elenco em Interstellar, dedicando uma publicação no Instagram ao "pai no cinema". O ator de 28 anos compartilhou, no domingo, 8 de dezembro, uma foto onde aparece de costas ao lado de McConaughey. A imagem foi tirada durante o jogo entre os Georgia Bulldogs e os Texas Longhorns, realizado no sábado, 7 de dezembro.

Na legenda, Chalamet escreveu: "O meu pai no cinema, Cooper", em referência à personagem de McConaughey, Cooper, em Interstellar, onde ele interpretou o pai do personagem de Chalamet.





