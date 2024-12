Shakira fala sobre apoio de Chris Martin após separação de Piqué

Chris Martin foi um grande apoio para Shakira durante um dos períodos mais difíceis de sua vida, quando ela se separou de Gerard Piqué, em 2022. A cantora, de 47 anos, comentou sobre a amizade com o vocalista do Coldplay em uma entrevista à Rolling Stone.

"Ele esteve ao meu lado quando me separei e estava com o coração partido", revelou Shakira. "Todos os dias, ele me perguntava como eu estava, enviava palavras de apoio, força e sabedoria", acrescentou.

A cantora descreveu Chris Martin como uma pessoa que vê a vida de maneira única, destacando sua sensibilidade às necessidades dos outros e sua grande empatia.

Shakira e Piqué foram casados por 11 anos antes da separação, que gerou grande repercussão. Na época, surgiram rumores de que o ex-jogador de futebol teria sido infiel à cantora, com a atual namorada, Clara Chia.



