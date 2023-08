Receita: veja como fazer torta Banoffee

De origem inglesa, a torta banoffee conquistou os brasileiros com o seu sabor marcante e inigualável. Que tal aprender como fazer essa delícia? Veja essa receita prática e muito saborosa, que fica pronta em apenas 30 minutos.

Confira o passo a passo abaixo:

Ingredientes:

Base

200 g de Biscoito Maisena Piraquê

150 g de manteiga sem sal

Recheio

400 g de doce de leite cremoso

4 bananas cortadas em rodelas

Chantilly

400 gramas de creme de leite fresco

4 colheres de (sopa) de açúcar

Decoração

chocolate 60% cacau ralado a gosto

Modo de Preparo:

Base

Processe os biscoitos até obter uma farofa fina.

Em seguida, derreta a manteiga e misture a farofa.

Forre uma forma de fundo removível crespa, de 27 cm, e refrigere por 10 minutos.

Asse em forno preaquecido a 200 °C por 7 minutos. Espere esfriar.

Montagem

Recheie a torta com o doce de leite, alisando bem.

Arrume as rodelas de banana por cima e cubra com o chantilly.

Decore com as raspas de chocolate e sirva gelada.

Rendimento: 8 porções

Tempo de preparo: 30 minutos