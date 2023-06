Receita: Veja como preparar deliciosos Croquetes de Carne

Gosta de preparar petiscos para reunir a família e amigos? Então sugerimos uma deliciosa receita de croquetes de carne. Veja!

Ingredientes:

1/2kg de carne moída

1 cebola pequena ralada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de molho de tomate

2 colheres de sopa de salsinha

1 copo de água

5 colheres de sopa de Farinha de Trigo Finna Tipo I (sem fermento)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

1 e ½ xícara de farinha de rosca

2 ovos batidos

Óleo pra fritar

Modo de Preparo:

- Refogue a carne com a cebola, o alho, o sal e a pimenta.

- Acrescente o molho de tomate, a salsinha e a água. Deixe cozinhar com a tampa semiaberta.

- Quando estiver bem cozido e com um pouco de caldo, adicione a farinha de trigo sem fermento e mexa bem até encorpar. Espere esfriar.

- Enrole os croquetes e comece a empanar, seguindo a seguinte ordem: farinha de rosca, ovo batido e farinha de rosca.

- Frite em óleo quente.