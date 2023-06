Geladeira ou armário? Onde se deve guardar estes 10 alimentos?

Quando chegamos em casa depois de fazer compras, surgem dúvidas sobre onde colocar diferentes alimentos. Eles devem ficar no armário ou na geladeira? Para esclarecer todas essas questões, o site iNews conversou com especialistas.

Sylvia Anderson, consultora de higiene, saúde e segurança alimentar, juntamente com a chef e nutricionista Lisa Marley, dão orientações sobre onde guardar 10 alimentos muito utilizados.

Geladeira ou armário? Saiba onde guardar esses 10 alimentos:

Manteiga: "Não há problema em manter a manteiga com sal fora da geladeira, desde que esteja protegida do calor, da luz e do ar", diz Sylvia Anderson.

Ketchup e maionese: Quando abertos, devem ser colocados na geladeira, pois a exposição ao ar afeta a qualidade.

Pão: Não deve ser refrigerado devido à rápida recristalização do amido, explica Lisa Marley.

Compota: Pode ser guardada em local escuro dentro do armário, mas se colocada na geladeira, dura mais tempo.

Tomates: Se você planeja consumir os tomates maduros nos próximos dias, não há problema em deixá-los na bancada sem tampa. Para períodos mais longos, é recomendado guardar na geladeira.

Frutas vermelhas: Morangos, framboesas, mirtilos e amoras devem ser colocados na geladeira.

Peras: Se foram compradas recentemente, devem ser guardadas em temperatura ambiente. Quando maduras, devem ser colocadas na geladeira.

Limões: "Em temperatura ambiente, os limões duram cerca de uma semana", diz Marley. "Na geladeira, no entanto, sua vida útil é prolongada de duas a três semanas".

Pimentões: Embora os supermercados não os armazenem na geladeira, é melhor fazê-lo assim que chegar em casa. Isso ajuda a evitar a deterioração e maximiza a qualidade, acrescenta Anderson.

Laranjas: Para maximizar a qualidade e a frescura, é melhor guardá-las na geladeira.

É importante ressaltar que as informações podem variar de acordo com as características específicas de cada alimento, como seu estado de maturação e condições de armazenamento. Portanto, é sempre recomendável verificar as instruções do fabricante, etiquetas de embalagens e orientações de saúde e segurança alimentar ao decidir onde armazenar os alimentos.

Além disso, é fundamental manter a higiene adequada e observar os prazos de validade para garantir a segurança e a qualidade dos alimentos consumidos.

