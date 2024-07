Seis (super) vitaminas que dão mais energia ao seu corpo

O 'segredo' para ter mais energia ao longo do dia está em "ter alguns cuidados que contribuem para melhorar a nossa saúde e bem-estar, tais como manter uma alimentação nutritiva e adequada rica em legumes e frutas, beber bastante água, dormir bem e tomar suplementos vitamínicos como complemento em fases mais desafiantes da nossa vida", destaca a Supradyn, da Bayer, em comunicado.

As vitaminas e minerais, conhecidos como micronutrientes, são "um aliado essencial para o bom funcionamento do organismo" e trazem "múltiplos benefícios" para a nossa saúde. Há, pelo menos, cinco vitaminas e minerais que vão ajudar o seu corpo a produzir energia para que tenha mais vitalidade no seu dia a dia. Veja abaixo:

1- Zinco

É um mineral que entra em mais de 300 processos metabólicos no nosso corpo, ou seja, é essencial para a manutenção dos nossos níveis de energia e de disposição. Para que este mineral não nos falte, não nos podemos esquecer de ingerir alimentos como os iogurtes e o grão de bico.

2- Magnésio

Amêndoas, espinafres e abacates, o que é que têm em comum? São três alimentos ricos em magnésio, um mineral que está presente em reações biológicas desde os nossos músculos até ao cérebro. O magnésio permite que o corpo produza energia, enfrente as adversidades de uma vida acelerada e se mantenha saudável.

3- Vitaminas do complexo B

São conhecidas pela sua função de restabelecer e aumentar a energia. Temos de ter atenção a estas vitaminas, dado que o nosso organismo não tem a capacidade de as produzir e elas são essenciais para que o nosso corpo transforme os alimentos que ingerimos em energia. AB6, por exemplo, vai auxiliar na redução do cansaço e na manutenção do bem-estar físico. Pode encontrá-la na carne, no arroz e até em sementes de girassol. Por outro lado, numa vida acelerada convém ter o nosso sistema nervoso a funcionar corretamente e, para isso, temos as vitaminas B3 e B12, que ajudam no bom funcionamento do mesmo. Para ter a certeza que estas vitaminas estão presentes podemos optar por alimentos como o marisco, salmão, leite e amendoins.

4- Vitaminas antioxidantes

Quando andamos de um lado para o outro, acabamos por estar expostos a agentes agressores que vão prejudicar o funcionamento do nosso organismo. Desta forma, torna-se importante ter uma alimentação que forneça antioxidantes para reforçar o combate face a estes agentes e reparar os danos que estes possam causar. A vitamina E, A e C, presentes em sementes, citrinos, morangos, batata-doce ou até a gema do ovo, vão ajudá-lo a reforçar a sua imunidade e a manter o seu ritmo.

6- Coenzima Q10

É uma substância, semelhante às vitaminas, importante e necessária para o funcionamento de muitos órgãos e reações químicas no organismo. Fornece energia às células e tem atividade antioxidante, estando presente em pequenas quantidades em carnes e peixes.

5- Ferro

Responsável por manter o oxigénio a circular no nosso corpo, pelo que a falta deste mineral vai afetar negativamente o desempenho no trabalho e pode prejudicar as nossas capacidades cognitivas. Ostras, lentilhas e carne bovina são alguns alimentos onde podemos ir buscar este elemento essencial para o nosso organismo.