Férias baratas na Europa? Em Portugal está um dos destinos perfeitos

Férias é sempre sinônimo de gastar algum dinheiro. Seja em viagens, na alimentação ou alojamento, tem sempre de reservar parte do orçamento para estas despesas. Ainda assim, existem destinos mais em conta do que outros e onde consegue poupar qualquer coisa.

Segundo a lista do ‘website’ The Travel, em Portugal está um dos destinos mais baratos da Europa. É a capital, Lisboa, que é sugerida. É destacada a arquitetura, a vida cultural e ainda a gastronomia.

A lista conta ainda com outras nove cidades. Se pretende sair do país, mas não gastar muito, Riga, na Letônia, é uma das opções. Uma cidade com traços medievais, bem preservada e com muita cultura.

Outra dica do ‘website’ passa por marcar umas férias em Budapeste, na Hungria. Conta com várias atrações turísticas e uma “arquitetura requintada”.

Pode ainda fazer as malas e partir à descoberta de Cracóvia. Fica no sul da Polônia e é uma das cidades mais baratas da Europa.

Percorra a galeria para conhecer estas e outras cidades baratas na Europa.

