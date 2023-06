Aumente a durabilidade e preserve o aroma do seu perfume com este truque

Todos os produtos de beleza, desde maquiagem a perfumes, têm uma data de validade. No entanto, em alguns casos, as fragrâncias começam a perder algumas de suas características antes disso. De acordo com especialistas em cosméticos citados na revista Women&Home, o armazenamento inadequado do perfume é o principal culpado por essa deterioração.

Eles afirmam que não é incomum que os aromas das fragrâncias desapareçam quando são deixados em condições quentes e iluminadas, como banheiros ou quartos. Para evitar que isso aconteça, é necessário encontrar um local fresco, e a revista explica que a geladeira é a opção mais prática.

Ao armazenar perfumes na geladeira, eles mantêm "uma temperatura fresca" e seu aroma característico, segundo os especialistas da Parfumery. Isso também pode realçar quaisquer notas frescas, como limão, hortelã e bergamota. Se você não quiser misturar seus perfumes com produtos perecíveis, utilize uma gaveta de armário. Em geral, o importante é proteger o perfume da umidade e da luz intensa.

Existe outra maneira de garantir que o perfume mostre todo o seu potencial sempre que você o usa. Basta aplicar um pouco de vaselina na pele como base antes de aplicar a fragrância. Também é muito útil aplicar o perfume em áreas do corpo que transpiram menos.

