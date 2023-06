Hora de trocar de colchão: Cinco sinais inegáveis para considerar

Não é apenas o café que pode estar causando dificuldades para dormir durante a noite. Parte do problema pode estar relacionado ao seu colchão. Há quanto tempo você o possui? Existem alguns sinais que indicam a necessidade de um novo colchão.

O site Homes & Gardens conversou com Lauri Leadley, do Valley Sleep Center, um centro de diagnóstico do sono no Arizona, nos Estados Unidos, e Matthew Cavanaugh, da Cavanaugh Chiropractic, também nos Estados Unidos, para entender quando é hora de trocar de colchão. Conheça os sinais.

Dificuldade para encontrar uma posição confortável

"Quando você se deita à noite, consegue encontrar uma posição confortável rapidamente ou fica se virando muito? Se os primeiros minutos forem difíceis, você precisa de um colchão novo", revela Lauri Leadley.

Acordar com dores

"Escute o seu corpo. Um colchão velho pode causar dores nos quadris, na região lombar, nas costas, no pescoço e até nos ombros", explica Matthew Cavanaugh.

Acordar cansado

"O colchão antigo pode estar impedindo que você desfrute de um sono de qualidade", diz Lauri Leadley.

Sensação das molas ou rigidez

"São sinais claros de que é hora de trocá-lo", menciona Matthew Cavanaugh.

Dormir melhor em qualquer outro lugar

"Se você percebe que está dormindo melhor em outros colchões, talvez seja hora de considerar a compra de um novo", aconselha Matthew Cavanaugh.

