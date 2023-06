Qual é o melhor mês para fazer dieta? Novo estudo tem a resposta

Sim, você leu corretamente. Pesquisadores da Universidade de Oxford sugerem que janeiro continua sendo a melhor época do ano para fazer dieta. De fato, de acordo com um novo estudo, as pessoas que fazem dieta no início do ano são aquelas que mais perdem peso.

Especificamente, os pesquisadores descobriram que aqueles que começaram uma dieta em janeiro perderam em média 2,54 quilos, mais do que aqueles que fizeram o mesmo no verão e perderam 1,61 quilos.

Segundo os cientistas citados pelo DailyMail, a mentalidade motivada e de "novo começo" é o que faz com que as dietas de Ano Novo sejam bem-sucedidas. Por outro lado, eles admitem que as férias de verão podem dificultar a manutenção de hábitos saudáveis.

Para chegar a essas conclusões, os pesquisadores estudaram 85.514 pessoas no Reino Unido, com idade média de 65 anos, que iniciaram o Programa de Prevenção da Diabetes do Serviço Nacional de Saúde Britânico entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018.

Os resultados, disponíveis na revista Obesity, mostram que o grupo perdeu em média dois quilos em seis meses, o que corresponde a 2,3% do peso corporal. Eles também concluíram que as pessoas que começaram a fazer dieta em janeiro perderam mais peso do que aquelas que iniciaram um novo regime de saúde em qualquer outra época do ano.

Geralmente, as pessoas que começaram a fazer dieta em janeiro perderam entre 12% e 30% mais peso do que aquelas que começaram em outros momentos do ano, relatou a equipe. Agosto foi o mês menos bem-sucedido, seguido por julho (1,65 kg), setembro (1,79 kg) e dezembro (1,83 kg).

