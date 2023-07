Tem a casa cheia de formigas? Livre-se delas com este spray caseiro

Formigas irritam qualquer um. Felizmente, existem soluções simples, eficazes e econômicas, capazes de fazer com que desapareçam num instante. É o caso do spray caseiro recomendado no site de Martha Stewart. O ingrediente principal? Vinagre.

É um ingrediente muito útil nesta situação porque "o seu odor forte perturba os rastos de feromônios das formigas, que são o seu meio de comunicação e navegação", explica Vincent Luca, um técnico de controle de pragas licenciado, no site.

Interrompendo estes trilhos, com a solução de vinagre torna-se mais difícil para "as formigas encontrarem o seu caminho e comunicarem com os seus companheiros de colônia", acrescenta o especialista. Isto significa que, assim que eliminar a primeira vaga de formigas, será mais difícil para outras encontrarem o caminho.

Para fazer a solução precisa de duas xícaras de vinagre, duas colheres de sopa de líquido da louça, duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio e água.

Depois, combine o vinagre, o líquido da louça e o bicarbonato de sódio numa tigela grande, "mexendo suavemente os ingredientes", explica. Quando terminar coloque a solução numa garrafa com aplicador de spray e adicione água suficiente até encher o frasco.

