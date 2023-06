São autênticas crianças. Os signos do zodíaco que fazem mais birras

Se algo não está do jeito que querem, essas pessoas são capazes de fazer um verdadeiro escarcéu para entender o motivo. No entanto, a maneira como o fazem pode ser um tanto infantil.

De acordo com a lista do canal TV Azteca, esses são os três signos que mais fazem birras. Você conhece alguém assim, pior do que as crianças?

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

"É a sua mudança de personalidade que os faz ficar com raiva e fazer birras. Acabam sendo um pouco rudes, ofensivos e até manipuladores."

Áries (21 de março a 20 de abril)

"São outros dos signos mais fervorosos quando não conseguem o que querem. Suas birras acontecem devido à intensidade com que perseguem seus objetivos."

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"Não poderiam faltar nessa categoria. Suas birras ocorrem porque não toleram a frustração que sentem."

