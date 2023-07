Fácil e rápido: veja como preparar um delicioso Pavê da Preguiça

Gosta de preparar sobremesas para reunir a família depois de uma boa refeição? Então veja como fazer Pavê da Preguiça, que leva morango em sua montagem e é muito fácil de preparar!

Para saber como fazer, confira a receita abaixo:

Ingredientes:

1 pacote de Biscoito Treloso Recheado de Chocolate

Chantilly a gosto

Morangos picados e inteiros

Modo de preparo:

- Triture os biscoitos no liquidificador para formar uma farofa;

- Providencie o chantilly, e fique à vontade para escolher o que for mais cômodo pra você̂: se a disposição for muita, bata 500 ml de creme de leite fresco gelado com duas colheres de sopa de açúcar na batedeira até́ dar o ponto de chantilly. Se preferir, compre os cremes próprios para o preparo de chantilly e prepare conforme as instruções da embalagem. Você também pode usar o chantilly pronto em spray;

- Agora monte o pavê começando com a camada de chantilly, em seguida os morangos e cubra com a farofa de biscoito. Repita até́ acabar os ingredientes e finalize com chantilly, decorando com morangos inteiros.