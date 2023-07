Três signos que são ótimos a 'quebrar o gelo' e a fazer amigos

Fazer novos amigos é uma tarefa complicada. Alguns têm, no entanto, um super talento e conseguem 'quebrar o gelo' com muita facilidade. Por isso, no PinkVilla, encontra uma lista com os signos das pessoas que mais se enquadram nesta descrição.

1- Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Independentemente da situação (e ocasião) quando convivem com um novo grupo fazem sempre perguntas interessantes e iniciam uma conversa agradável. Estes métodos são particularmente eficazes em situações como filas e salas de espera.

2- Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Tentam 'quebrar o gelo' quando estão rodeados de estranhos fazendo observações e comentários sobre o ambiente que os rodeia. Também criam ligações e incentivam a conversas partilhando as suas opiniões.

3- Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Gostam de ser irónicos e inteligentes. Utilizam estas características com o objetivo de iniciar múltiplas conversas. Além disso, são o tipo de pessoas que conseguem, e com muito sucesso, usar o humor para 'quebrar o gelo'.

