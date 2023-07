É seguro comer alimentos onde pousaram moscas? Nutricionista responde

As moscas tendem a aparecer com mais frequência em determinadas épocas do ano. Isso ocorre porque, de acordo com especialistas, esses insetos se reproduzem mais facilmente em ambientes propícios, que facilitam a decomposição do material onde se desenvolvem. A nutricionista Mariana Cortes explica que, além disso, a disponibilidade de alimentos para as moscas aumenta quando há mais restos de comida e matéria orgânica para se alimentarem.

As moscas podem representar perigos para a saúde humana, pois elas carregam diversas bactérias, fungos e vírus em seus corpos. Esses microrganismos são adquiridos quando as moscas se alimentam de material em decomposição, como excrementos. Ao pousarem em alimentos, elas acabam deixando pequenas quantidades desses compostos indesejados, o que pode contaminar o que comemos. Isso acontece porque as moscas têm um processo de alimentação especial: elas vomitam na comida para começar a digeri-la. As enzimas presentes em sua saliva ajudam a decompor parcialmente o alimento, facilitando a digestão.

O risco de intoxicação após um breve contato com as moscas é baixo, mas ainda existe. Quanto mais moscas estiverem presentes e maior o tempo de exposição aos alimentos, maior será o risco de contaminação.

É importante adotar algumas medidas para manter as moscas afastadas dos alimentos:

- Manter os lixos sempre fechados e, se possível, esvaziá-los com frequência;

- Usar tampas nas fruteiras, pois o cheiro das frutas atrai os insetos;

- Armazenar os alimentos em locais limpos e fechados;

- Manter as panelas de comida sempre cobertas, mesmo que estejam sendo servidas em breve;

- Lavar os utensílios de cozinha expostos na bancada ou pia, já que as moscas e outros insetos podem pousar neles.

Por fim, é importante lembrar que as moscas têm um papel no ecossistema e não devem ser completamente exterminadas, pois fazem parte da cadeia alimentar e são alimento para outros seres vivos.

