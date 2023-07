Melancia fica bem em todas as receitas (até na salada!)

Seja qual dia for, as saladas são sempre uma ótima opção, especialmente após um dia cansativo. Por exemplo, esta receita de salada de melancia é uma refeição rápida, satisfatória e cheia de sabores interessantes. Essa ideia é do blog Cookie + Kate.

Ingredientes:

Para a salada;

360g de melancia madura, sem sementes, cortada em cubos

1 pepino pequeno, cortado em rodelas finas ½ xícara de chalota cortada em fatias finas

3 colheres de sopa de vinagre balsâmico ou vinagre de vinho tinto

¼ colher de chá de sal marinho fino

2 colheres de sopa de azeite virgem extra

1 punhado de folhas frescas de hortelã e manjericão rasgadas, se forem grandes

Sal marinho em flocos a gosto

Pimenta preta fresca a gosto

Molho:

1 xícara de iogurte grego

⅓ xícara de manjericão fresco e folhas de hortelã frescas

1 colher de sopa de azeite virgem extra

1 colher de chá de mel

1 pitada de sal marinho fino

Modo de preparação:

Em uma tigela pequena, misture a chalota cortada com o vinagre e ¼ de colher de chá de sal. Mexa bem e deixe no refrigerador para conservar um pouco enquanto prepara o resto da salada.

Prepare o molho de iogurte. No processador de alimentos, misture o iogurte, as ervas frescas, o azeite, o mel e uma pitada de sal. Bata até que as ervas se desfaçam em pequenos pedaços e o molho fique verde claro.

Espalhe o molho de iogurte na base de uma travessa grande. Em seguida, coloque os cubos de melancia e as rodelas de pepino.

Coloque a chalota em conserva por cima e regue a salada com o vinagre restante.

Regue com duas colheres de sopa de azeite. Polvilhe generosamente com as ervas frescas e tempere com sal e pimenta.

Regue com duas colheres de sopa de azeite. Polvilhe generosamente com as ervas frescas e tempere com sal e pimenta.

Leia Também: A relação entre estresse e compulsão alimentar