São um amor de pessoa. Eis os signos mais doces do zodíaco

A vida é mais doce ao lado de algumas pessoas. Se o seu é um dos signos desta lista do portal Terra, falamos de você.

Confira:

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Tem uma sensibilidade única e uma poderosa intuição, o que faz com que compreenda as emoções alheias como ninguém. Canceriano é aquele amigo que está sempre disponível com a sua doçura, para tornar qualquer momento mais leve e reconfortante.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

As pessoas deste signo encantam com a sua simpatia e atenção para com os outros. Procura o equilíbrio em toda as relações e é mestre em cultivar a harmonia à sua volta. Tem uma personalidade muito charmosa e gentil. Os momentos partilhados com Balança são sempre mais especiais.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

É bastante empático, pelo que sabe colocar-nos nos 'sapatos' dos outros com facilidade. Peixes toca o coração dos outros com muita facilidade e consegue criar laços afetivos bastante profundos.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Além de ser doce, Touro é muito generoso e extremamente leal com as pessoas que ama. Não é de grandes palavras, mas os seus gestos transbordam carinho.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Ama aventura e sentir-se livre. É otimista, brincalhão e a sua meiguice contagia qualquer um.

