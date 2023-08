Não desperdice! Saiba tudo que perde ao jogar fora o caroço do abacate

Quando fizer guacamole em casa, não jogue fora o caroço do abacate na próxima vez. Ele pode ser muito mais útil do que imagina. Embora pareça duro e sem grande utilidade, na verdade, pode resolver alguns problemas.

O site Brazil Greece revela algumas das possíveis utilizações que você pode dar a esse caroço. Uma delas consiste em criar uma tinta de cor rosada. Basta secar o caroço, lavar e cortar em pedaços. Cozinhe em água e depois coe.

Outra sugestão é adicioná-lo aos sucos. Novamente, lave e seque o caroço. Rale-o até obter um pó fino. Quanto mais seco estiver, melhor. Em seguida, acrescente ao suco.

O caroço também é um bom aliado para a pele. Pode ser triturado e misturado com outro produto que você use, como sabonete, por exemplo. Isso ajuda a eliminar as células mortas. Além disso, colocá-lo em água quente por alguns minutos resulta em um belo chá.

Para o cabelo, também será uma boa ajuda. Crie uma pasta e aplique-a nos fios. Você também pode fortalecer o shampoo. Rale três caroços, adicione seis copos de água e ferva. Deixe cozinhando por cerca de 30 minutos. Depois, misture essa preparação ao seu shampoo.



Leia Também: Dores nas costas ao respirar? É melhor conhecer as possíveis causas