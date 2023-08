A última moda para perder peso inclui um superalimento pouco conhecido

Para maximizar a perda de peso, comece a comer farro, um poderoso legume "antigo, saudável e nutritivo" pouco conhecido, diz a nutricionista Mary Jane Brown ao portal Healthline.

Segundo a especialista, este superalimento tem sabor de noz e pode muito bem ser uma alternativa para quem não gosta de arroz. "Extremamente nutritivo", é uma "excelente fonte de proteínas, fibras e nutrientes como magnésio, zinco e algumas vitaminas do complexo B, que desempenham papéis importantes no corpo", destaca Mary Jane Brown.

O farro é um aliado de quem pretende emagrecer por dispor de "várias propriedades que podem ajudar na perda de peso", garante. Por tratar-se de um alimento rico em fibras - tantas como a quinoa e mais do que o arroz integral e cuscuz -, ajuda a reduzir o apetite e aumenta a sensação de saciedade. Uma porção de 47 gramas deste legume contém 170 calorias.

Este alimento também apresenta um baixo índice glicêmico, ou seja, é digerido mais lentamente, pelo que promove um aumento mais lento do açúcar no sangue e uma libertação constante de energia ao longo do dia", explica a nutricionista.