Cortou o cabelo e se arrependeu? Há um óleo que o faz crescer depressa

Já tentou mudar o visual ou tirar aquelas pontas estragadas e foi correndo para o salão? Pediu para cortarem e minutos depois, da besteira feita, se arrependeu. Adivinhamos, não foi? Respire fundo e não desanime. Umas gotas de óleo de lavanda é tudo o que precisa para que os seus fios cresçam muito mais depressa, segundo um estudo publicado no portal da National Library of Medicine.

Os autores do estudo testaram óleo de lavanda nas costas de ratos de laboratório uma vez por dia, cinco vezes por semana, por um mês. Durante esse período, notaram mudanças no números e na espessura dos folículos pilosos. Também observaram uma melhoria na espessura dérmica, na profundidade do folículo piloso e de tecidos da pele.

Os investigadores lembram que o óleo de lavanda contém acetato de linalil, linalol e geraniol, ativos que se mostram eficazes no relaxamento, crescimento das células e a tratar a alopecia areata -uma doença autoimune pouco conhecida, mas que atingirá cerca de 2% da população mundial.