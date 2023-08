Bariátrica: Entenda o acompanhamento psicológico no pré e pós-operatório

A influenciadora Jojo Todynho realizou nas últimas semanas a cirurgia bariátrica, procedimento indicado para tratar casos de obesidade grave. Conhecida como “redução de estômago”, o procedimento realiza uma mudança na forma original do órgão, com o objetivo de reduzir a capacidade de receber alimentos, principal responsável pelo emagrecimento. Porém, a importante decisão de passar por esse procedimento vai além do aspecto físico.

O acompanhamento psicológico desempenha um papel fundamental a partir do momento que o paciente decide realizar a cirurgia. Para a coordenadora docurso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, Luana Galleano Mello, esse processo não envolve apenas a transformação física, mas também a psicológica, sendo a terapia um local seguro para explorar as expectativas e preocupações relacionadas à bariátrica. “Muitas vezes, as questões emocionais estão ligadas à padrões alimentares disfuncionais, por exemplo, e as sessões de terapia tem como objetivo ajudar o paciente a identificar e desenvolver estratégias para uma relação mais saudável consigo.”

Luana destaca que o acompanhamento com o psicólogo deve ser realizado tanto no pré quanto no pós-operatório, de forma que o paciente esteja sob observação durante toda a sua trajetória, recebendo suporte emocional durante estes dois diferentes momentos.

Pré-operatório: A terapia pré-operatória auxilia na preparação emocional para a cirurgia, ajudando os pacientes a entenderem suas motivações, identificando padrões de comportamento alimentar e abordando quaisquer questões subjacentes em relação ao porquê do procedimento. Através desse processo, as pessoas desenvolvem habilidades para lidar com as mudanças físicas que vão surgir após a cirurgia.

Pós-operatório: Já no pós-operatório, a terapia desempenha um papel fundamental na adaptação à nova realidade. A perda de peso substancial e as mudanças na imagem corporal podem desencadear complexas emoções, como alegria, frustração, ansiedade e até mesmo tristeza. Os psicólogos estão preparados para auxiliar os pacientes na navegação dessas emoções, promovendo a auto aceitação e a construção de uma relação saudável com o corpo em transformação. Nossos corpos são plurais e, para além de alcançar padrões estéticos, precisamos trabalhar com os pacientes o bem-estar e auto aceitação.