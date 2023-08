Saiba quais são os signos mais compatíveis do zodíaco!

Encontrar o amor, hoje em dia, pode ser muito difícil e é muito normal que as pessoas procurem conselhos em todas as áreas, incluindo a astrologia. Por isso, pode ser muito útil saber quais são os signos mais compatíveis do zodíaco, ou seja, apostas certas para o seu próximo relacionamento.

Aliás, é tão importante que, segundo a revista Marie Claire, mais de 30% dos britânicos pesquisam qual é a compatibilidade dos signos, antes do primeiro encontro, por exemplo.

Para facilitar a sua vida, a revista consultou o Seeking, um site de encontros de luxo, e os seus dados sobre casais bem-sucedidos. Com essa informação criou a lista que pode consultar nos próximos parágrafos.

Os signos mais compatíveis do zodíaco:

Leão e Gêmeos

Capricórnio e Câncer

Escorpião e Escorpião

Aquário e Leão

Libra e Capricórnio

Além disto, também foi possível saber, por exemplo, quais são os signos que têm mais sorte a encontrar o amor, como Leão e Capricórnio. Ambos também foram considerados os signos com mais compatibilidade no geral.