Casa desorganizada pode trazer riscos para a saúde física e mental

Segundo pesquisa feita pelo Journal of Environmental Psychology, que teve como amostragem 1.400 pessoas, com idade média de 54 anos, ambientes desorganizados interferem diretamente no bem-estar e na qualidade de vida dos moradores de uma residência. Já o estudo promovido pelo Instituto de Neurociência da Universidade Princeton, revela que uma casa desorganizada aumenta o estresse e leva à exaustão. A desorganização dificulta a concentração, o foco e o processamento de informações, forçando as pessoas a gastarem mais energia e esforço na realização das tarefas diárias.

“Objetos espalhados pela casa, pia com louças para lavar, roupas amontoadas pelos cantos e acúmulo de lixo, promovem o caos no ambiente, refletindo igualmente na saúde mental dos moradores da casa”, pontua José Roberto Campanelli, fundador e diretor da Mary Help, rede intermediadora de profissionais para os mais variados serviços domésticos.

Mas, por onde começar?

Para promover um ambiente mais harmônico, considere as seguintes dicas de Campanelli:

Desapegue: Avalie os objetos, considere se foram utilizados nos últimos meses e se realmente são úteis. Caso contrário, doe ou descarte. Essa prática ajuda a reduzir o acúmulo de itens desnecessários.

Cada coisa no seu lugar: Organize objetos por categorias, como livros, cosméticos, roupas e sapatos. Utilize caixas organizadoras e etiquetas para facilitar a identificação e evitar a desordem.

Ligue o som: Enquanto organiza, coloque uma música alegre. A música pode tornar a tarefa agradável e incentivar a continuidade da organização.

Crie hábitos: Mantenha a rotina de guardar os itens em seus devidos lugares. Reserve um tempo diário para recolocar sapatos, roupas e objetos em ordem, evitando que a desorganização ocorra novamente.

Pequenos passos: Não se sinta pressionado a organizar tudo de uma vez. Divida a tarefa focando em um cômodo por vez. Isso tornará o processo mais fácil e menos desgastante.

É importante ressaltar que um ambiente organizado, além de contribuir para a estética da residência, traz uma sensação de tranquilidade para os moradores. Investir na organização é investir no bem-estar. “Contar com ajuda profissional pode ajudar restabelecer a saúde física e mental, trazendo benefícios para todos os moradores”, conclui Campanelli.