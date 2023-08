Quer emagrecer e reduzir a pressão arterial? Comer isto mais vezes ajuda

Incluir mais frutas e vegetais na alimentação é altamente recomendável. Não acredita? De acordo com pesquisadores citados na iNews, consumir apenas uma porção desses alimentos diariamente pode auxiliar na perda de peso e na redução da pressão arterial.

Essa é a principal conclusão de um estudo que envolveu mais de dois mil adultos e foi publicado na revista Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes. A pesquisa concentrou-se em indivíduos com risco de doenças cardiovasculares e, consequentemente, com a necessidade de reduzir peso e pressão arterial.

Os cientistas descobriram que o aumento na ingestão de frutas e vegetais, em cerca de 0,85 xícaras, resultou na redução dos níveis de açúcar no sangue e no risco de doenças cardiovasculares. Mitchell SV Elkind, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, mencionado no site, confirmou que esse aumento na ingestão desses alimentos levou a "melhorias clinicamente relevantes no açúcar no sangue, pressão arterial e índice de massa corporal (IMC) em adultos".

Além disso, Candice A. Myers, uma das pesquisadoras envolvidas no estudo, destacou que considerar frutas e vegetais como uma forma de medicamento "é promissor para a prevenção e tratamento de doenças e condições crônicas, especialmente aquelas sensíveis à dieta, que podem ser aprimoradas com uma alimentação saudável e consistente".

