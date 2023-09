É isto que o açúcar em excesso pode fazer ao seu cérebro

Consumir muito açúcar não traz apenas problemas na saúde oral ou até de excesso de peso. O seu cérebro também sai prejudicado quando come vários alimentos doces, especialmente os processados.

O site 'Clean Plates' falou com vários médicos, como o psicólogo Benson Munya, para saber como é que o açúcar afeta a saúde cerebral. Saiba tudo.

Mudanças de humor

"Quando o açúcar no sangue aumenta, pode sentir um aumento temporário no humor e na energia", revela o psicólogo Benson Munya. "No entanto, quando o açúcar no sangue desce, pode sentir-se irritado, cansado ou até mesmo ansioso."

Função cognitiva em risco

"O açúcar em excesso pode levar a dificuldades de concentração, foco e desempenho cognitivo geral."

Aumento da ansiedade

"Quando consumimos alimentos açucarados, o nosso corpo libera uma onda de insulina para ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue. Com isso acontece também uma queda do açúcar que pode desencadear uma resposta ao stress."

Dificuldade em dormir

"Muito açúcar, especialmente consumido no final do dia, pode prejudicar a capacidade de adormecer e permanecer dormindo."

Afeta a memória a dificuldade na aprendizagem

"A ingestão excessiva de açúcar pode afetar a nossa memória de curto prazo e dificultar a forma como processa informações", conta Murphy Richter.

Reduz a capacidade de gerir o stress

"Pode levar a vários distúrbios relacionados com o stress, como ansiedade e depressão."