Confira algumas dicas para o seu carro não te deixar na mão no feriado!

Ao viajar com o carro, efetuar uma revisão antes de sair de casa é fundamental. Cleber Willian Gomes, professor de engenharia mecânica da FEI (Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros), ressalta os cuidados que se deve ter antes de pegar estrada. Para a segurança do motorista e dos passageiros é de extrema importância a realização da revisão preventiva, dando preferência por fazer a manutenção com profissionais preparados para diagnosticar, avaliar e corrigir as falhas dos sistemas. A revisão além de garantir segurança e conforto, também pode ajudar na economia financeira, evitando que as peças tenham que ser substituídas antes do recomendado, evitando gastos desnecessários.

Os principais sistemas que necessitam ser avaliados numa revisão são:

Pneus, óleo lubrificante do motor, fluído de freio e as pastilhas de freio: Em relação aos pneus, podemos dizer que eles são os componentes mais importantes a serem verificados e o principal elemento para se atentar é a profundidade dos sulcos do pneu. Quanto menor, pior a condição de frenagem, principalmente em condições de pista molhada. A calibragem dos pneus também deve ser levada em consideração, pois dependendo do destino da sua viagem, a pressão dos pneus deve ser ajustada. Em áreas com lama e areia é indicado reduzir a pressão, já em estradas e ruas pavimentadas, a pressão deve ser mais alta.

Óleo lubrificante do motor: O período de troca e o nível de óleo deve ser respeitado e neste caso é importante seguir a recomendação do fabricante, e a indicação na vareta do volume de óleo deve ser considerada. O professor reforça para que desconsiderem a “avaliação com as pontas dos dedos” feitas em alguns postos de gasolina, já que pode ser uma recomendação sem critério, somente para vender serviços sem a real necessidade de troca.

Apesar de pouco lembrado, o fluído de freio tem um intervalo de troca e muitas pessoas só lembram que a manutenção é necessária quando acontece a contaminação por água e perda das propriedades de funcionamento, que comprometem o desempenho de frenagem. Nesta condição, este cuidado é vital para a vida de todos. Vale lembrar que mais importante do que o risco de multa e perda financeira, é a segurança dos ocupantes do veículo.

Por mais moderno que seja o veículo, a condição das pastilhas de freio e dos pneus são vitais e por isso o nível de desgaste precisa ser avaliado antes de pegar estradas ou até mesmo para rodagem dentro das cidades. Uma forma do dono do veículo perceber o fim da vida útil das pastilhas é quando se ouve um ruído no momento em que o freio é acionado com o veículo em movimento.

“Precisamos ter em mente que a revisão do carro deve ser sempre preventiva. Cuidando preventivamente do seu veículo, você evita os problemas e gastos de uma manutenção corretiva, que geralmente é o momento em que houve algo mais sério, como acidentes, em decorrência da má condição dos componentes do carro que não foram verificados antes de rodar com o automóvel”, finaliza o professor da FEI.