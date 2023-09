Tem mais potássio que a banana e faz bem ao colesterol. Sabe o que é?

O potássio é um mineral frequentemente associado às bananas, mas é importante saber que há um tipo de fruto seco que o supera em quantidade e oferece outros benefícios à saúde. De acordo com informações da Fundación Española del Corazón, citadas pelo HuffPost, a falta de potássio no organismo pode resultar em fraqueza muscular e insônia.

Segundo dados da Fundación, 100 gramas de banana contêm 358 mg de potássio. Por outro lado, 100 gramas de nozes pecan possuem 410 mg de potássio. Se você está buscando uma fonte de potássio, as nozes pecan são a escolha ideal, embora outros tipos de frutos secos também contenham quantidades consideráveis desse mineral.

Além do potássio, as nozes pecan oferecem benefícios à saúde cardiovascular. Elas são ricas em fibras, que ajudam a reduzir a absorção de colesterol, e contêm magnésio, que desempenha um papel importante no bom funcionamento do cérebro.

Em relação à porção diária recomendada, a Fundación sugere o consumo de cerca de seis nozes pecan por dia.

Leia Também: Alergias e Intolerâncias alimentares, quais insumos devo evitar?