O truque que aumenta os níveis de energia (sem cafeína)

Muitas pessoas recorrem à xícara de café matinal para acordar e aumentar seus níveis de energia. No entanto, existem alternativas à cafeína para ficar alerta durante o dia, e felizmente, nenhuma delas envolve cafeína. Denny Hemingson, especialista em dieta e estilo de vida, bem como profissional de nutrição de diagnóstico funcional, sugere uma abordagem simples: um banho de água fria.

Esta é uma maneira rápida de despertar o corpo e também oferece ao cérebro um impulso de energia. Segundo o especialista, a água fria é revigorante e também ativa a gordura marrom, o hormônio do crescimento e os andrógenos, ajudando a dar o impulso necessário para enfrentar o dia.

Hemingson recomenda que você permaneça no chuveiro "pelo maior tempo possível - talvez 30 segundos no começo e você pode aumentar para um a três minutos com o tempo", acrescentando que "a exposição à água fria demonstrou liberar endorfinas, que são analgésicos naturais e melhoram o humor". No entanto, é importante consultar seu médico antes de experimentar este truque para garantir que não haja efeitos colaterais indesejados.

