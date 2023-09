Superfícies que nunca deve limpar com bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é um composto versátil, conhecido por suas múltiplas utilidades. No entanto, é importante destacar que este ingrediente natural e ecologicamente amigável não é adequado para todas as superfícies e objetos. Por quê? O bicarbonato de sódio possui propriedades abrasivas e alcalinas que podem causar danos irreversíveis a alguns materiais.

Bunmi Scott, fundadora da It's All About Eco, uma empresa de comércio eletrônico especializada em produtos essenciais para um estilo de vida ecológico, bem como produtos de limpeza ecologicamente corretos, compartilhou algumas das superfícies que nunca devem ser limpas com bicarbonato de sódio.

Aqui estão as superfícies a evitar:

Superfícies revestidas com microcimento;

Superfícies de mármore;

Superfícies de madeira;

Superfícies de alumínio;

Superfícies pintadas;

Superfícies de vidro.

Utilizar bicarbonato de sódio com sabedoria é essencial para preservar a integridade de diferentes materiais em sua casa. Portanto, ao realizar tarefas de limpeza, é importante considerar a natureza da superfície antes de usar este produto.

Leia Também: 10 (pequenas) mudanças com enormes benefícios na sua saúde intestinal