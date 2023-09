Torciolo: quatro mitos e verdades dessa dor chata no pescoço

Quem nunca sofreu de torcicolo? Aquela dorzinha chata no pescoço que impossibilita a mobilidade. Isso é muito comum e, em alguns casos, 48 horas depois a dor já sumiu. O que muitos não sabem é que o torcicolo pode estar ligado com problemas de coluna e que suas causas podem envolver sedentarismo, tensão muscular, estresse ou má postura.

De acordo com Bernardo Sampaio, fisioterapeuta e diretor clínico da Unidade de Guarulhos do ITC Vertebral, o torcicolo recorrente não deve ser considerado como um problema isolado. Ele explica que essa condição pode estar relacionada a problemas na coluna que necessitam de atenção e tratamento adequados. Além disso, o torcicolo é caracterizado por uma contração involuntária dos músculos do pescoço, resultando em uma posição anormal da cabeça.

“Muitas vezes, essa condição é causada por fatores como tensão muscular, estresse ou má postura, que podem sobrecarregar a coluna cervical. A longo prazo, essa sobrecarga pode levar a problemas mais graves na coluna”, alerta o fisioterapeuta.

Sampaio ainda ressalta que o torcicolo é um assunto que muitas vezes está envolto em mitos e verdades devido à complexidade de suas causas e sintomas variados. Para desmistificar essas questões, o especialista destaca quadro mitos verdades dessa condição, veja:

Torcicolo é sempre causado por dormir de mau jeito?

Mito! Embora o torcicolo possa ser desencadeado por uma má postura durante o sono, essa não é a única causa. Existem diversas razões para o torcicolo, incluindo tensão muscular, estresse, lesões, movimentos bruscos e até mesmo problemas de coluna vertebral, como hérnias de disco ou osteoartrite cervical.

Torcicolo pode estar relacionado a problemas de coluna?

Verdade! Segundo Bernardo Sampaio, o torcicolo está frequentemente associado a problemas na coluna vertebral. Quando há condições degenerativas como hernias de disco por exemplo, os músculos do pescoço podem entrar em espasmo, causando o torcicolo. Portanto, é essencial avaliar a saúde da coluna quando se enfrenta essa condição.

Torcicolo é uma condição de curta duração?

Mito! Embora muitos casos de torcicolo se resolvam em alguns dias com o tratamento adequado, alguns podem persistir por semanas, meses ou até anos. Isso pode ocorrer se a causa subjacente não for tratada, destacando ainda mais a importância de consultar um profissional de saúde para um diagnóstico preciso.

Exercícios para o pescoço pioram o torcicolo?

Verdade! Exercícios de fortalecimento e alongamento do pescoço podem ser eficazes na prevenção e no tratamento do torcicolo. No entanto, é crucial realizar esses exercícios sob a orientação de um fisioterapeuta ou profissional de saúde, pois exercícios incorretos podem agravar a condição.

Por fim, Sampaio explica que o torcicolo é uma condição mais complexa do que muitos imaginam, e sua ligação com problemas de coluna é evidente. Portanto, ao enfrentar um torcicolo persistente ou recorrente, é aconselhável buscar ajuda especializada com o médico e fisioterapeuta para o diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado, que pode incluir fisioterapia, medicamentos e, em casos mais graves até mesmo a cirurgia.