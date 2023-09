Plantas: decoração e benefícios para a saúde

Plantas são ótimas para decorar a casa e, além disso, trazem diversos benefícios para a saúde física e mental. O médico e autor Michael Mosley, citado pelo jornal britânico Mirror, recomenda ter pelo menos cinco plantas em cada cômodo da casa.

Mas por que as plantas são tão benéficas? Pesquisas sugerem que elas podem melhorar a memória, a produtividade e o humor. Um estudo mencionado por Mosley concluiu que ter cinco ou seis plantas em um cômodo é o mínimo necessário para sentir algum impacto.

A Royal Horticultural Society, citada pelo Mirror, também aponta outros benefícios das plantas, como a redução da pressão arterial e da fadiga. De acordo com um estudo, as plantas podem reduzir a fadiga e as dores de cabeça em até 25%. Além disso, as plantas de interior podem aumentar a tolerância à dor em ambientes hospitalares.

Algumas dicas para cuidar de plantas em casa

Para aproveitar todos os benefícios das plantas, é importante cuidar delas corretamente. Aqui estão algumas dicas:

Escolha plantas que sejam adequadas para o clima e a iluminação da sua casa.

Plante as plantas em um local com boa drenagem.

Regue as plantas regularmente, mas evite encharcá-las.

Adube as plantas conforme as instruções do fabricante.

Com um pouco de cuidado, você pode ter plantas lindas e saudáveis em casa, que vão deixar o ambiente mais bonito e agradável, além de melhorar sua saúde.

Leia Também: Afaste os insetos das plantas com este spray caseiro