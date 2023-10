Hábitos (aparentemente saudáveis) que estão a fazer com que engorde

Está tentando emagrecer? Faz tudo certo e não sente mudanças positivas? Existem alguns hábitos, aparentemente saudáveis, e inofensivos, mas, na verdade, têm um impacto significativo no corpo muito negativo. Surpreendido? Especialistas nesta área fizeram uma lista com 11 pontos e compartilharam tudo o que sabem com o site BestLife.

Onze hábitos (aparentemente saudáveis) que estão fazendo com que engorde: