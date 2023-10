Quais são as frutas mais saudáveis? Nutricionista responde

Para ter uma alimentação saudável, é preciso incluir muitas frutas e vegetais no prato todos os dias. Para te ajudar a fazer as escolhas mais corretas, a nutricionista Caroline Farrell, do Yahoo!Life, listou as frutas com mais vantagens nutricionais.

1. Mirtilos

Os mirtilos são ricos em antioxidantes chamados antocianinas, que têm sido associados a uma melhor função cognitiva e a um menor risco de doença cardíaca.

2. Cerejas

As cerejas, especialmente na forma de suco, aumentam os níveis de melatonina, um hormônio que ajuda a regular o sono.

3. Abacates

Os abacates, assim como os tomates, são frutas que muitos confundem com vegetais. Eles são ricos em gorduras saudáveis, em particular gorduras monoinsaturadas, que são boas para a saúde do coração.

4. Uvas

As uvas, especialmente as vermelhas, são ótimas para a visão e contêm resveratrol, um antioxidante que protege contra o envelhecimento.

5. Abacaxi

O abacaxi é uma ótima fonte de bromelina, uma enzima que ajuda na digestão.

6. Manga

A manga é uma fruta tropical rica em vitaminas A e C, que são benéficas para a saúde da pele e da função imunológica.

Leia Também: América Latina: mortes por câncer colorretal crescem 20,5% em 30 anos