Com que frequência deve lavar as calças jeans?

Para que a roupa não estrague, é importante lavar tudo da forma correta e com a frequência mais recomendada. Por exemplo, as camisetas devem ser lavadas a cada uso, mas outros itens, como os jeans, podem ser lavados com menos frequência.

Patric Richardson, fundador da The Laundry Evangelist, explica que "a maioria das pessoas lava os jeans com muita frequência". O ideal é lavar os jeans a cada nove ou dez usos, a menos que estejam visivelmente sujos.

Lavar os jeans com muita frequência pode quebrar as fibras do tecido por abrasão. Isso faz com que as cores desbotem e o tecido se desgaste prematuramente.

Para aumentar a vida útil dos jeans, siga estas dicas:

- Lave os jeans do avesso para proteger o lado direito do tecido.

- Use água fria ou morna para lavar os jeans.

- Evite usar alvejante.

- Lave os jeans com roupas semelhantes em termos de cor e tecido.

- Não seque os jeans na secadora. Deixe-os secar ao ar livre para evitar que o tecido encolha.

- Ao seguir essas dicas, você pode prolongar a vida útil dos seus jeans e mantê-los em bom estado.

