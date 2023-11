Seis alimentos que são menos saudáveis do que parecem

Alguns alimentos rotulados como "saudáveis" nem sempre são a melhor opção. Por exemplo, alguns são mais processados do que parecem e/ou podem conter aditivos que, na melhor das hipóteses, não oferecem nenhum benefício legítimo para a saúde.

Para ajudá-lo a identificar esses alimentos, especialistas enumeraram alguns exemplos:

1. Queijo magro:

A gordura do leite ajuda na absorção de nutrientes solúveis, como vitaminas A e D, e na manutenção da estabilidade do açúcar no sangue. Isso ajuda a manter você saciado, concentrado e com energia.

Uma dietista, Jessica Beacom, aconselha a considerar usar uma quantidade menor de um queijo mais saboroso, como o cheddar, em vez de uma versão magra ou sem gordura.

2. Margarina:

Embora a margarina contenha cerca de 70% menos gordura saturada do que a manteiga, ambas contêm aproximadamente a mesma quantidade de gordura total.

Por exemplo, a margarina contém 11 gramas de gordura por colher de sopa em comparação com a manteiga, que tem 12 gramas. Isso não é uma diferença significativa no contexto da dieta geral quando consumida com moderação.

Uma dietista, Samantha Cassetty, explica que a manteiga tem uma lista de ingredientes muito mais curta do que a margarina.

3. Bebidas energéticas com ingredientes vegetais:

Essas bebidas são normalmente muito processadas e tendem a ter alguma mistura de açúcares adicionados ou substitutos do açúcar.

Cassetty aconselha um simples chá ou café, que são alimentos vegetais naturais capazes de fornecer antioxidantes e outras substâncias benéficas para a saúde.

4. Produtos substitutos de carne:

A carne é um alimento completo, mas os produtos que imitam a carne são alimentos muito processados que podem não ser a melhor opção.

A melhor alternativa é fazer seus próprios hambúrgueres à base de plantas em casa, utilizando ingredientes de cozinha, como feijões e vegetais.

5. Sobremesas "light" e sem açúcar:

É tentador pegar naquela sobremesa sem açúcar para alimentar um desejo por algo doce, mas é importante lembrar que, quando algo é removido de um produto, outra coisa precisa ser adicionada para tomar seu lugar.

Em muitos casos, a gordura é adicionada a produtos com baixo teor de açúcar, resultando em um produto mais calórico do que o original que foi concebido para substituir.

Por vezes, o açúcar é substituído por álcoois de açúcar menos calóricos que podem causar problemas digestivos.

6. Barras de cereais ou granola:

Não há problema em desfrutar de uma barra de granola para um lanche conveniente às vezes, mas há muitos outros lanches portáteis e convenientes, como bananas, maçãs, frutas secas sem açúcar e nozes, que oferecem mais saciedade e nutrição.

Cassetty explica que as barras de cereais estão entre as principais fontes de açúcar adicionado nas nossas dietas, mas o teor de açúcar varia muito. Ela já viu barras de granola com mais açúcar adicionado do que uma barra de chocolate de tamanho divertido.



Avisos:

Ao escolher alimentos, é importante ler os rótulos com atenção e optar por alimentos com ingredientes simples e naturais.

Também é importante consumir alimentos variados para garantir que você esteja recebendo todos os nutrientes de que precisa.

