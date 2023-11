Descubra se está com um desequilíbrio hormonal

Às vezes, os sintomas de um desequilíbrio hormonal podem ser confundidos com outras doenças. Por isso, é importante estar atento e procurar ajuda médica se notar alguma alteração no seu corpo.

De acordo com o site Deseret News, um desequilíbrio hormonal ocorre quando existe muita ou pouca quantidade de alguma hormona na corrente sanguínea. As hormonas são responsáveis por regular diversas funções do organismo, como o açúcar no sangue, o metabolismo e o humor.

Alguns sintomas comuns que podem indicar um desequilíbrio hormonal são:

- Aumento de peso

- Perda de peso repentina e inexplicável

- Fadiga

- Dor e rigidez nas articulações

- Suor em excesso

- Sensibilidade à temperatura



É importante ressaltar que esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa e que, por isso, é importante consultar um médico para um diagnóstico preciso.

Aqui estão algumas dicas para ajudar a prevenir o desequilíbrio hormonal:

- Manter uma alimentação saudável e equilibrada

- Praticar exercícios físicos regularmente

- Dormir o suficiente

- Evitar o estresse

- Manter um peso saudável

Se você notar algum dos sintomas mencionados acima, procure um médico para uma avaliação.

Leia Também: Cinco tipos de alimentos que são 'inimigos' da saúde intestinal