As toalhas não secam e estão com um odor esquisito? Este truque resolve

A gente sabe que, quando o tempo não ajuda, secar a roupa dentro de casa pode ser um problema. Ainda mais quando se trata de toalhas, que são peças que ficam úmidas com facilidade. Isso pode causar mofo e bolor, o que é ruim para a saúde e para a casa.

Felizmente, existem alguns truques para evitar esse problema. Um deles é usar arroz. Coloque o arroz em um recipiente, escolhendo o tamanho de acordo com a toalha. Enterre levemente o arroz no recipiente para permitir que ele absorva a umidade.

Coloque o recipiente na casa de banho para absorver a umidade do ambiente. Depois de um tempo, troque o arroz para manter sua eficácia.

Esse truque não só elimina o cheiro de mofo, mas também deixa as toalhas mais macias, dispensando o uso de amaciante.

Outra opção é usar vinagre. Adicione meia xícara de vinagre branco ao ciclo de lavagem, juntamente com o detergente. O vinagre ajuda a eliminar odores e amaciar as fibras das roupas.

Se você não tiver arroz ou vinagre, pode usar bicarbonato de sódio. Adicione meia xícara de bicarbonato de sódio ao ciclo de lavagem, juntamente com o detergente. O bicarbonato de sódio também ajuda a eliminar odores e amaciar as fibras das roupas.

Aqui estão algumas dicas para secar toalhas dentro de casa:

- Pendure as toalhas em um lugar bem ventilado.

- Se possível, use um ventilador ou secador de cabelo para ajudar a secar as toalhas.

- Troque as toalhas com frequência para evitar que elas fiquem úmidas por muito tempo.

- Com esses truques, você vai poder secar as toalhas dentro de casa sem cheiro de mofo e com as fibras macias.

