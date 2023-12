Hábitos de limpeza e organização que atraem ratos para a sua casa

Infelizmente, alguns hábitos de limpeza e organização podem atrair pragas desagradáveis para a sua casa, como ratos. Por exemplo, guardar restos de comida em sacos de plástico pode parecer inofensivo, mas na verdade pode ser um problema.

Isso porque os ratos estão sempre procurando por comida. Para evitar atraí-los, é importante garantir que não deixe nenhum alimento ao ar livre ou guardado em recipientes não fechados, como sacos.

Segundo Scot Hodges, entomologista certificado e especialista em pragas, citado no BestLife, "os ratos são capazes de roer plástico, por isso, guardar restos de comida em sacos é um convite para eles."

Para evitar que isso aconteça, Lorne Hanewich, formador da Clark's Termite & Pest Control, citado no mesmo website, recomenda que você armazene alimentos em recipientes de vidro ou metal com tampas seguras.

Além disso, ele sugere que você rotule os recipientes com datas de validade para garantir que use os alimentos antes que estraguem. Isso ajudará a reduzir as chances de atrair ratos com alimentos estragados.

Aqui estão algumas dicas adicionais para evitar atrair ratos para a sua casa:

- Mantenha a cozinha e outras áreas da casa limpas e organizadas.

- Remova qualquer fonte de água, como pratos e copos sujos.

- Repare quaisquer buracos ou rachaduras nas paredes ou no chão que possam servir de entrada para os ratos.

- Coloque armadilhas ou veneno para ratos se você já tiver um problema de infestação.

