Receita rápido e fácil: Brusqueta caprese fit

O Natal e o Ano Novo já estão logo aí e com isso vem também as ceias repletas de alimentos gostosos, que muitas vezes podem ser calóricos. Para aqueles que estão passando pelo processo de reeducação alimentar ou com objetivo de perder peso, essas festas podem ser uma tentação para cometer alguns exageros.

Contudo, não precisa sofrer para aproveitar esses momentos com a família e amigos. Segundo a nutricionista Gabrielle Santini, da Magrass, rede de emagrecimento saudável, é possível montar pratos saborosos e nutritivos, e para isso ela separou cinco receitas de dar água na boca.

Então veja como preparar uma deliciosa brusqueta caprese saudável, que é o acompanhamento perfeito para deixar sua ceia de Natal ainda mais gostosa e saudável.

É uma opção vegetariana, e juro, é de dar água na boca. Vem ver como faz:

Ingredientes

● 1 pão baguete integral

● 1 bandeja de tomate cereja

● 1 burrata

● Pimenta preta a gosto

● Sal a gosto

● Azeite de oliva a gosto

● Uma xícara (chá) de parmesão ralado

● Tempero verde a gosto

Modo de preparo

Toste as fatias de pão com um fio de azeite na frigideira e reserve. Em seguida, toste os tomates com sal, pimenta preta e azeite de oliva, reserve também. Tempere a burrata com pimenta preta, sal e azeite, em seguida corte elas em pedaços médios.

Montagem

Coloque as fatias da burrata no pão e em seguida coloque os tomates. Salpique queijo parmesão ralado e tempero verde.

Dica

No momento da montagem, pode incluir mais temperos (pimenta, azeite, sal) caso sinta necessidade.