As tradições de Natal mais estranhas ao redor do mundo! Sua família segue a brasileira? - Natal é sinônimo de comer, beber, se divertir... E, se você está na Catalunha, bater num galho festivo até que ele suje as calças! Não faz o menor sentido, não é mesmo? As tradições de Natal variam descontroladamente ao redor do mundo e muitas só são conhecidas no país de origem. É cada tradição mais esquisita que a outra. Mas algumas até que são fofas. Pronto para uma aventura natalina? Clique na galeria a seguir para descobrir algumas tradições de Natal estranhas e maravilhosas ao redor do mundo! Você consegue adivinhar qual é a tradição brasileira mais estranha? Spoiler: não é a uva passa no arroz!

