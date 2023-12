Receita: Pernil desfiado com pimentão e páprica

O Natal e o Ano Novo já estão logo aí e com isso vem também as ceias repletas de alimentos gostosos, que muitas vezes podem ser calóricos. Para aqueles que estão passando pelo processo de reeducação alimentar ou com objetivo de perder peso, essas festas podem ser uma tentação para cometer alguns exageros.

Contudo, não precisa sofrer para aproveitar esses momentos com a família e amigos. Segundo a nutricionista Gabrielle Santini, da Magrass, rede de emagrecimento saudável, é possível montar pratos saborosos e nutritivos, e para isso ela separou cinco receitas de dar água na boca.

Então veja como preparar um delicioso pernil desfiado com pimentão e páprica, que é o acompanhamento perfeito para deixar sua ceia de Natal ainda mais gostosa e saudável.

Ingredientes:

1 kg de pernil suíno em peça (sem osso)

1 pimentão

2 cebolas

3 dentes de alho

2 e ½ xícaras (chá) de água

3 colheres (sopa) de azeite

2 colheres (chá) de páprica doce

1 e ½ colher (chá) de coentro em pó

2 folhas de louro

3 colheres (chá) de sal

8 ramos de salsinha picada

Modo de preparo:

Corte o pernil, transfira para uma tigela e tempere com 2 colheres (chá) de sal, páprica e coentro em pó, esfregue bem o sal e as especiarias para cobrir toda a superfície dos pedaços.

Leve a panela de pressão (sem a tampa) ao fogo médio para aquecer. Regue com 1 colher (sopa) de azeite e doure os pedaços de pernil, a carne vai soltar água e eles vão cozinhar no vapor. Deixe dourar bem. Coloque mais água, se necessário, feche a tampa e aumente o fogo. Assim que começar a apitar, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 40 minutos.

Desligue o fogo, transfira o pernil para uma assadeira e desfie a carne ainda quente com dois garfos (se preferir, desfie um pedaço de cada vez na batedeira, com a pá, em velocidade baixa). Reserve.

Lave, seque e corte o pimentão ao meio no sentido do comprimento. Descarte as sementes e corte as metades em tiras. Descasque e corte as cebolas em meias-luas. Descasque e pique fino os dentes de alho.

Coloque uma panela em fogo médio, adicione 1 colher (sopa) de azeite e junte a cebola e o pimentão. Tempere com 1 colher (chá) de sal e refogue até murchar por cerca de 5 minutos. Junte o alho, as folhas de louro e mexa por 1 minuto para perfumar.

Regue com a água aos poucos, raspando bem o fundo da panela com a espátula para soltar os queimadinhos, eles dão mais sabor ao preparo. Coloque a carne desfiada para a panela com o caldo do cozimento, misture a salsinha picada e sirva a seguir.

Dica:

Você pode cozinhar e desfiar o pernil com antecedência e apenas aquecer na hora de servir (ele fica ainda mais gostoso). Dica: armazene uma parte do caldo do cozimento para misturar quando for aquecer o pernil, assim ele fica mais molhadinho.