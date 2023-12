Um copo de vinagre acaba com estes 'inimigos' na cozinha

Há muito que deve saber o vinagre é um grande aliado da limpeza da casa. Na cozinha faz milagres ao conseguir pôr fim a vários 'inimigos' que por lá se encontram. Um copo é tudo o que precisa para deixar os espaços brilhando.

O 'website' Brazil Greece revelou alguns dos espaços que pode limpar com um simples copo de vinagre de limpeza. Saiba tudo.

Gorduras em azulejos e muito mais

Use uma mistura com uma copo de vinagre, suco de limão e água. Coloque num borrifador, limpe azulejos e até a parte do fogão.

Armários novinhos

Com a ajuda de um pano de microfibra, passe o vinagre nestas superfícies.

Utensílios queimados

Um copo de vinagre pode ajudar a retirar o queimado de frigideiras e panelas, tudo para facilitar a limpeza.

