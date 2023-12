2023 foi o ano das separações. Os astros explicam? O que esperar de 2024?

Ao longo de 2023, muitas celebridades, nacionais e internacionais, anunciaram o fim dos seus relacionamentos. Foi o caso de Rosalía e Rauw Alejandro, Sofia Vergara e Joe Manganiello, Ariana Grande e Dalton Gomez, Sandy e Lucas Lima, Paula Fernandes e Rony Cecconello, Ana Castela e Gustavo Mioto, Lexa e MC Guimê, entre outros.

O que aconteceu em 2023? Será que a astrologia consegue explicar? O que reserva o próximo ano?

Para responder a estas questões, o Lifestyle ao Minuto pediu ajuda à astróloga Marlene Dâmaso, que confirma: "o ano não foi fácil para o amor".

Vênus retrógrado em Leão

"Quando um consulente procura ajuda na área do amor e relacionamentos, de forma geral, o astrólogo irá observar a posição de Vênus e os vários aspectos que está a desenvolver. Mas qual a razão de observarmos atualmente tantas tensões e ruturas, a nível individual e coletivo?", questiona Marlene Dâmaso.

A resposta, segundo a astróloga, pode estar nos trânsitos de Vênus, o planeta da beleza, do amor e dos relacionamentos. No dia 22 de julho, Vênus iniciou o seu movimento retrógrado em Leão, signo onde permaneceu até 5 de setembro.

"Este período de retrogradação trouxe influências astrológicas específicas para as áreas ligadas ao amor, romance e expressão criativa. É a altura em que as pessoas experienciaram maiores desafios nos seus relacionamentos, reavaliaram os seus valores e procuraram redirecionar a sua vida de acordo com as suas verdadeiras expectativas", explica Marlene Dâmaso.

Dúvidas e questionamentos

A astróloga explica que, sendo esta retrogradação no signo de Leão, poderão ter surgido muitas dúvidas relativamente ao papel que cada um de nós desempenha numa dada relação, bem como até que ponto nos sentimos validados na mesma. Também questionámos as nossas necessidades e a partilha do mesmo entusiasmo e paixão pela vida com os nossos respetivos parceiros.

"Podemos ter experimentado a sensação de que a relação não nos proporcionou o reconhecimento que buscávamos, e, em reação impulsiva, nos colocamos em primeiro plano em relação à parceria ou ao relacionamento", acrescenta Marlene Dâmaso.

Quadrura com Urano

Além da retrogradação, Vênus fez uma quadratura a Urano, em Touro, no dia 13 de agosto. Este aspecto indica um período de instabilidade e mudança inesperada, mas também o crescimento e transformação.

"Neste contexto, as ruturas de relacionamentos podem ter representado o fim de relações que já não correspondiam às nossas necessidades e expectativas, ou que nos estavam a impedir de crescer e evoluir como pessoas", diz Marlene Dâmaso.

Nodos lunares em Áries-Libra

A astróloga também aponta para a mudança dos nodos lunares para o eixo de Áries-Libra, a 12 de julho de 2023. Este movimento representa um período de transição e mudança, que pode afetar os relacionamentos de forma significativa.

"Os nodos lunares estão intimamente ligados aos eclipses, pois estes ocorrem quando o sol e a lua se alinham próximos aos primeiros. No eixo de Áries-Libra, os eclipses trazem à tona questões relacionadas com a assertividade e a independência, bem como o equilíbrio nos relacionamentos", explica Marlene Dâmaso.

Eclipses em quadratura a Plutão

Em 2023, houve dois eclipses no eixo de Áries-Libra: um em 20 de abril, no Nodo Norte, em Áries, e outro em 14 de outubro, no Nodo Sul, em Libra. Ambos os eclipses estiveram em quadratura a Plutão, o planeta das transformações profundas.

"Estes eclipses trouxeram profundas questões relacionadas com a manutenção da nossa individualidade quando interagimos com os outros em parcerias e relações", diz Marlene Dâmaso.

O que esperar para o futuro?

A astróloga Marlene Dâmaso acredita que o tema dos relacionamentos irá manter-se turbulento ainda nos próximos anos.

"A mudança dos nodos lunares para o eixo de Áries-Libra irá continuar a trazer desafios e oportunidades para o nosso crescimento pessoal e relacional. O importante será evitar a impulsividade, o egoísmo, a impaciência e a raiva destrutiva, bem como os relacionamentos que sabotam a nossa própria vontade", aconselha Marlene Dâmaso.

Há que procurar, acima de tudo, cultivar relacionamentos equilibrados, que alimentem a nossa coragem e iniciativa, e agreguem entusiasmo e valor à nossa identidade."

Leia Também: Estes signos acreditam (mesmo) que 'mais vale só do que mal acompanhado'