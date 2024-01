Os 10 hábitos alimentares que protegem contra a inflamação

A inflamação é um processo natural do corpo que ajuda a combater infecções e lesões. No entanto, em excesso, pode levar a problemas de saúde como doenças cardíacas, diabetes e doenças hepáticas.

A alimentação pode ajudar a reduzir a inflamação. De acordo com especialistas, os seguintes hábitos alimentares podem ser benéficos:

1. Coma peixe duas vezes por semana. O peixe é uma boa fonte de ômega-3, um tipo de gordura que tem propriedades anti-inflamatórias.

2. Inclua mais frutos secos na sua dieta. Frutos secos como nozes, amêndoas e castanhas são ricos em gorduras saudáveis e antioxidantes, que podem ajudar a reduzir a inflamação.

3. Coma mais laticínios. Os laticínios são uma boa fonte de cálcio, que ajuda a manter os ossos fortes e saudáveis. O cálcio também pode ajudar a reduzir a inflamação.

4. Junte agrião aos pratos. O agrião é uma hortaliça rica em antioxidantes e vitaminas, que podem ajudar a reduzir a inflamação.

5. Cozinhe com azeite. O azeite é uma boa fonte de gorduras monoinsaturadas, que têm propriedades anti-inflamatórias.

6. Faça sobremesas com frutos vermelhos. Frutos vermelhos como morangos, mirtilos e framboesas são ricos em antioxidantes, que podem ajudar a reduzir a inflamação.

7. Limite o consumo de álcool. O álcool pode aumentar a inflamação no corpo.

8. Opte por manteiga de amendoim e maçã ao lanche. A manteiga de amendoim é uma boa fonte de gorduras saudáveis e proteínas, que podem ajudar a reduzir a inflamação. A maçã é uma fruta rica em fibras, que também pode ajudar a reduzir a inflamação.

9. Troque o refrigerante por água com gás. O refrigerante é rico em açúcar, que pode aumentar a inflamação no corpo. A água com gás é uma boa opção para substituir o refrigerante.

10. Beba chá verde. O chá verde é uma boa fonte de antioxidantes, que podem ajudar a reduzir a inflamação.

Aqui estão algumas dicas para incorporar esses hábitos alimentares na sua rotina:

Adicione peixe ao almoço ou jantar pelo menos duas vezes por semana.

Escolha frutos secos como lanche ou para adicionar às saladas e sopas.

Consuma laticínios magros, como leite desnatado ou iogurte grego.

Adicione agrião às saladas, sanduíches ou sopas.

Use azeite para cozinhar ou temperar saladas.

Adicione frutos vermelhos às saladas, iogurtes ou smoothies.

Limite o consumo de álcool a uma bebida por dia para mulheres e duas bebidas por dia para homens.

Substitua o pão branco por pão integral ou aveia.

Opte por refrigerantes sem açúcar ou água com gás.

Beba chá verde ao longo do dia.

Adotar esses hábitos alimentares pode ajudar a reduzir a inflamação no corpo e melhorar a sua saúde geral.

Leia Também: Quer emagrecer? Evite (ao máximo) estes alimentos