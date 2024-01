Quatro signos com o 'dom' do perdão. Falamos do seu?

Existem signos mais propensos a perdoar uma traição. Para eles, é sempre possível um recomeço.

Eis, segundo um artigo publicado no Edital Concursos Brasil, os quatro signos do zodíaco que têm o 'dom' do perdão:

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

É emotivo, um cuidador nato e super ligado à família. Mesmo com o coração partido, Caranguejo perdoa, mas... não esquece.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Super sensível e empático, Peixes sente as dores do mundo. É movido a compaixão e acredita sempre que quem erra merece uma segunda oportunidade.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Justiceiro nato, Balança faz de tudo para manter o equilíbrio e a harmonia. Detesta conflitos e, por isso, acaba por engolir mais sapos do que deveria.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Conhecido pelo seu otimismo, Sagitário não é signo de guardar ressentimentos. Perdoar também é com ele.

