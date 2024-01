Truque infalível para evitar que o queijo fique com bolor

Sim, você leu certo! Existe uma forma simples de conservar queijos moles sem que eles estraguem ou fiquem com bolor. O segredo está no vinagre branco, segundo especialistas em gastronomia da conta @imperfectfoods, no TikTok, citados no Huffpost.

É muito simples. Basta embrulhar o queijo em um pano limpo ou guardanapo resistente, ligeiramente umedecido com vinagre, antes de colocá-lo em um recipiente hermético. Os especialistas garantem que o queijo não fica com o cheiro (ou sabor) do vinagre.

Venae Watts, da Minerva Dairy, aconselha este truque e explica que o vinagre "age como uma espécie de barreira e mata o bolor".

Como funciona o truque

O vinagre tem propriedades antibacterianas e antifúngicas. Quando o queijo é embrulhado em um pano umedecido com vinagre, o ácido acético do vinagre cria uma barreira que impede que o bolor se desenvolva.

Além disso, o vinagre também ajuda a manter o queijo úmido, o que evita que ele seque e fique duro.

