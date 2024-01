Veja como conseguir manter os dentes brancos por mais tempo

Seja uma solução profissional, no dentista, ou até em casa, a verdade é que muitas pessoas procuram branquear os dentes. Qual é a melhor opção para fazê-lo? Segundo a dentista Tricia Quartey, o melhor é mesmo optar por algo mais tradicional.

"A melhor coisa que pode fazer para manter os dentes brancos é a higiene oral. Escove os dentes duas vezes por dias e limpe entre os dentes uma vez por dia. O que as pessoas veem nos dentes é placa bacteriana e tártaro, que criam as manchas", revelou ao site 'USA Today'.

Em relação a soluções como branqueamentos, feito por dentistas, nem todas as pessoas devem optar por estes métodos. A especialista refere que quem tem cáries e infecções pode ter problemas como irritação e aumento da sensibilidade.

Um tratamento deste gênero pode ser mais caro do que outro caseiro. Ainda assim, o melhor é encontrar soluções que sejam certificadas. Deve ser evitados produtos à base de carvão e até alguns com bicarbonato de sódio.

"Os seus dentes podem ficar brancos no imediato, mas a verdade é que acaba por retirar parte do esmalte, o que não é seguro", continua. Isso só irá fazer com que fique com os dentes mais sensíveis e suscetíveis a cáries. A longo prazo poderá fazer com que voltem a ficar amarelados.

Poderá ver resultados prolongados com um tratamento profissional, durante alguns anos, mas a verdade é que o cuidado diário acaba sendo o mais importante a fazer.