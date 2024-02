Colesterol alto? Mantenha-se bem longe destas três bebidas

Níveis altos de colesterol estão associados a doenças cardiovasculares, como a obstrução das artérias e ataques cardíacos. A alimentação tem um papel fundamental no controle do colesterol, e existem opções que podem fazer com que os valores fiquem ainda mais elevados.

O website Vidae aponta três bebidas que devem ser evitadas por quem tem os níveis de colesterol no limite. O objetivo é evitar problemas mais graves no futuro.

1. Certos tipos de café

O café expresso, o café turco e o café francês podem aumentar o colesterol LDL, o chamado "colesterol ruim". No entanto, se a ingestão for moderada, não há problema. O consumo recomendado é de até 400 mililitros de café por dia.

2. Smoothies

Os smoothies são bebidas feitas com frutas, leite, iogurte e até gelados. Esses ingredientes podem conter gorduras saturadas, que aumentam o colesterol LDL.

3. Refrigerantes e bebidas açucaradas

Refrigerantes e bebidas açucaradas são ricos em açúcar, que pode aumentar os níveis de triglicerídeos, outro tipo de gordura que pode contribuir para o aumento do colesterol.

Além de evitar essas bebidas, é importante seguir uma dieta equilibrada, rica em frutas, verduras, legumes e grãos integrais. Também é importante praticar exercícios físicos regularmente.

Leia Também: Transtornos mentais são 1ª causa de perda de anos de vida saudável entre crianças e jovens