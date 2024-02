Descubra a série que deve 'maratonar' de acordo com o seu signo

Quer ocupar umas horinhas com um programa interessante? Para ajudar, astrólogos, citados no The New York Post, recomendaram uma série para cada signo 'maratonar'. Consulte a lista.

Áries (21 de março a 20 de abril): 'The Last of Us';

Touro (21 de abril a 20 de maio): 'Beef';

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho): 'All the Light We Cannot See';

Câncer (21 de junho a 21 de julho): 'Fellow Travelers';

Leão (22 de julho a 22 de agosto): 'Barry';

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro): 'The Bear';

Libra (23 de setembro a 22 de outubro): 'The Diplomat';

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro): 'Love & Death';

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro): 'The Morning Show';

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro): '1923';

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro): 'Jury Duty';

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março): 'Daisy Jones and the Six'.

Leia Também: Signos que estão sempre pedindo desculpa (mesmo quando não têm culpa)