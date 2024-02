Sal para remover manchas de vinho tinto: mito ou verdade?

Você já ouviu falar que o sal é um ótimo truque para remover manchas de vinho tinto? Apesar da crença popular, essa dica nem sempre funciona e pode até piorar a situação.

Por que o sal não é a melhor opção?

O sal funciona para absorver alguns líquidos, mas no caso do vinho tinto, a coloração vermelha complica a remoção da mancha. O sal pode fixar a tinta nas fibras do tecido, tornando-a mais difícil de remover.

Alternativa eficaz:

Uma solução mais eficiente é usar uma mistura de água oxigenada e sabonete. Aplique na mancha, deixe agir por 20 minutos e enxágue com água. Se a mancha persistir, repita o processo.

Outras dicas:

- Aja rápido: quanto mais rápido você tratar a mancha, mais fácil será removê-la.

- Teste em uma área escondida: antes de usar qualquer produto na mancha, faça um teste em uma área escondida do tecido para verificar se ele não causa desbotamento.

- Evite esfregar: esfregar a mancha pode espalhá-la e torná-la mais difícil de remover.

- Use água fria: água quente pode fixar a mancha.

